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Путин: в РФ ведется работа по созданию условий для перехода к низкоуглеродной экономике

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Глава России рассказал о перспективах по СПГ.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что в стране ведется активная  работа по созданию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. Об этом глава государства упомянул на пленарном заседании форума по межрегиональному сотрудничеству с Казахстаном. Политик отметил, что вместе с коллегами решает задачи по сокращению негативных воздействий деятельности человечества на природу.

Речь идет о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики.

Владимир Путин, президент РФ

По мнению лидера РФ, переход к более экологичной экономике требует вмешательства и объединения усилий как со стороны федеральных органов власти, так и региональных. Путин уверен, что страны не смогут перейти к низкоуглеродной экономике без развития технологий по использованию газа

РФ надеется к 2035 году увеличить производство сжиженного природного газа до 140 млн тонн ежегодно.

Путин: товарооборот РФ и Казахстана достигнет рекордных показателей в $20 млрд.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, сжиженный углеродный газ, экономика
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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