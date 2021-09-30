Путин: товарооборот РФ и Казахстана достигнет рекордных показателей в $20 млрд

СТраны увеличивают показатели по взаимодействию в торговой и инвестиционных сферах.

Российский президент Владимир Путин ожидает, что товарооборот РФ и Казахстана достигнет рекордных показателей в $20 млрд. Такое заявление глава государства сделал в рамках выступления на пленарном заседании форума по межрегиональному сотрудничеству стран.

Взаимодействие наших стран носит по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдовыгодный характер, так было практически всегда на протяжении новейшей истории. Владимир Путин, президент РФ

По словам политика, особый рост в экономическом сотрудничестве между РФ и Казахстаном фиксируется в торгово-инвестиционной области. За семь месяцев 2021 года товарооборот увеличился на 34%. Сейчас показатель составляет более 14 млрд долларов.

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Фото и видео: Kremlin.ru