Путин призвал Россию сохранить преимущества в космонавтике

Глава страны рассказал о хорошем заделе у российской космической отрасли.

Российский президент Владимир Путин призвал сохранить преимущества в космонавтике. Такое заявление глава государства сделал во время совещания по развитию космической отрасли. Мероприятие проводилось в режиме видеоконференции. Политик напомнил коллегам о том, что на рынке запусков растет международная конкуренция. В 2020 году РФ запустила в космос 17 ракет-носителей, в текущем - 15.

Программа еще не завершена, она продолжается, на марше...чтобы преуспеть в этой конкурентной борьбе, надо сохранять высокий уровень надежности отечественной техники, как и в области пилотируемой космонавтики, так и для вывода грузов на орбиту.

Путин оценил, что Россия серьезно продвинулась в разработке уникальных технологий для ядерной космической энергетике. Со ссылкой на специалистов он заявил о том, что страна опережает конкурентов в данном направлении на 6-7 лет.

Путин возмутился невыполнением поручений по развитию космической сферы.

Фото и видео: Kremlin.ru