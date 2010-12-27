Путин в Кремле вручил награды Олимпийским призерам

В Кремле прошло вручение государственных наград победителям XXIII Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Сегодня, 28 февраля, президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям и призерам Зимних Олимпийских игр, которые проходили с 9 по 25 февраля в южно-корейском Пхенчхане. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

Президент поблагодарил олимпийцев за участие в соревнованиях и отметил выдержку, с которой им удалось пережить как физические, так и эмоциональные нагрузки.

Особой похвалы удостоились две фигуристки – Алина Загитова (Олимпийская чемпионка по фигурному катанию на коньках) и Евгения Медведева (серебряный призёр Игр по фигурному катанию на коньках).

В первую очередь отмечу наших великолепных фигуристок, вот они здесь. Я вас поздравляю, и Алину, и Женю. Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением и мастерством. Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту. Отметил Путин

Также без внимания не остались сборная России по хоккею. Владимир Путин отметил победу хоккеистов. В этом году спортсмены из России завоевали золото впервые с 1992 года.

Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее. Правда, наша национальная ледовая дружина заставила нас, мягко скажем, поволноваться немного, но всё-таки сумела собраться и вырвать долгожданное олимпийское золото. Владимир Путин

Кроме того, президент отметил достижения российских лыжников. Он заявил, что "школа русских лыж возвращает свои позиции в мире". Не забыл глава государства и достижения в шорт-треке, скелетоне, а также первую для России медаль в ски-кроссе (фристайл).

Также глава государства поблагодарил хоккеистов за гимн, который они исполнили во время церемонии награждения, за отношение к России и за отношение к своему делу.

Миллионы людей радуются вашим победам не меньше, чем вы. И я вас с этим поздравляю. Сказал в заключении Владимир Путин

Напомним, сегодня МОК принял решение о снятии санкций с России. Олимпийский комитет России полностью восстановлен в своих правах.

Фото: сайт Кремля