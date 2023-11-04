Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Глава РФ принял участие в чествовании героев 1612 года.

Российский президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, расположенному на Красной площади. Традиционная церемония приурочена к отмечаемому в стране Дню народного единства. В торжественном мероприятии также приняли участие лидеры конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Известно, что День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях, которые произошли в ноябре 1612 года, когда войска народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского освободили Москву от польских интервентов. Напомним, что памятник Минину и Пожарскому был установлен в Москве около 200 лет назад. речь идет о первом скульптурный монументе столицы. Объект создавался на народные пожертвования, работа над ним продолжалась даже во время Отечественной войны 1812 года.

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Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian