Путин утвердил новый план противодействия коррупции на несколько лет

Он обязал предусмотреть запрет на работу на госслужбе взяточникам, которые получили только штраф.

Президент России Владимир Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции на несколько 2021-2024 годы. Соответствующий указ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, руководители федеральных и региональных органов власти обязаны обеспечить реализацию стратегии, внести в ведомственные планы изменения и сделать доклад о проделанной работе до 1 октября текущего года.

Кроме того, кабинет министров России до 15 октября должно разработать предложения по улучшению отчетности о доходах чиновников и проработать вопрос усиления общественного контроля. Согласно указу президента, Генпрокуратура в срок до 10 декабря должна подготовить предложения по детализации сведений о доходах, которые публикуются в интернете.

Также российский лидер предложил уточнить понятия "конфликт интересов", "личная заинтересованность", "близкое родство" и "близкие отношения" в соответствующем ФЗ. Помимо того, Владимир Путин обязал Генеральную прокуратуру, Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел предусмотреть запрет на работу на государственной службе взяточникам, которые получили только штраф.

Ранее Путин поручил губернаторам проводить раз в год свои "прямые линии".

Фото: kremlin.ru