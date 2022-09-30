Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью, вспомнил павших на СВО героев

Глава РФ оценил подвиги солдат и офицеров, которые погибли на Донбассе.

Российский президент Владимир Путин сравнил трагедию в Одессе с Хатынью. Глава государства также упомянул погибших в Донбассе героев. Соответствующее заявление политик сделал в ходе торжественной церемонии подписания документов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к составу РФ. Мероприятие проводится в Кремле.

Мы всегда будем помнить героев "Русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году неонацистским государственном переворотом на Украине. Всех, кто погиб за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру, традиции, веру, за право жить, – это воины Донбасса, мученики одесской Хатыни, жертвы бесчеловечных терактов, устроенных киевским режимом. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ отметил роль ополченцев и добровольцев, мирных жителей, включая детей, женщин, стариков, народных героев Донбасса. Политик вспомнил заслуги погибших. В частности, Александра Захарченко, боевых командиров Арсена Павлова и Владимира Жоги, Ольги Качуры и Алексея Мозгового. Президент отметил роль генерального прокурора ЛНР Сергея Горенко, десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова, всех военнослужащих, офицеров, которые погибли в ходе специальной операции на Украине.

Путин заявил, что последние советские руководители развалили страну.

Фото и видео: Kremlin.ru