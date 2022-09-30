Путин заявил, что последние советские руководители развалили страну

Глава РФ оценил отказ советских руководителей реагировать на желание граждан.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что партийные элиты СССР на территории Беловежской пущи в 1991 году развалили великую страну вопреки воле людей, которые хотели оставаться жить в Советском Союзе. Глава государства обвинил в национальной катастрофе последних руководителей СССР. Политик отметил, что тогда государственные руководители поставили население перед свершившимся фактом, так как не понималии последствий данного решения.

Не спрашивая волю рядовых граждан, представители партийных тогдашних элит приняли решение о развале СССР. И люди в одночасье оказались оторванными от своей родины. Это по-живому разорвало, расчленило нашу народную общность. Владимир Путин, президент РФ

Оидер РФ считает, что последние советские лидеры действовали вопреки прямому волеизъявлению большинства граждан на референдуме 1991 года. При этом Владимир Путин допустил, что те правители могли не понимать, что совершают "и к каким последствиям это неизбежно в конце концов приведет".

Путин уверен, что Федсобрание поддержит присоединение новых территорий.

Фото и видео: Kremlin.ru