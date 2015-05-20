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Путин сообщил о росте товарооборота России и Узбекистана

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В Москве состоялась встреча между главами РФ и Узбекистана.

Рост товарооборота между Россией и Узбекистаном за прошлый год составил 26%, а за первые семь месяцев текущего года - свыше 14%. Соответствующее заявление глава государства Владимир Путин сделал в ходе рабочей встречи с иностранным коллегой Шавкатом Мирзиёевым в Кремле. Политик пояснил, что на сегодняшний день порядка трех тысяч компаний с российским участием работают на территории Узбекистана, а в России действуют прядка 700 узбекских компаний.

Наши отношения развиваются весьма успешно. И мы подтверждаем высокий уровень и характер наших отношений как союзнический. В таком направлении и действуем.

Владимир Путин, президент РФ

Путин на вопрос о завершении СВО заявил о важности гарантий безопасности людей.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, товарооборот, торговля, узбекистан, шавкат мирзиеев
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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