Глава РФ заметил, что страна не будет соглашаться на невыгодные для себя условия поставок энергоресурсов.

Российский президент Владимир Путин словами "мёрзни, мёрзни, волчий хвост" прокомментировал позицию Запада по энергетике. В рамках пленарного заседания на Восточном экономическом форуме глава государства вспомнил детскую сказку "О лисе и волке", а также процитировал одну строчку из этого литературного произведения. По мнению политика, никто не способен навязать Москве свои условия, так как у противников "руки коротки".

Хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются <...>. И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать "мерзни, мерзни, волчий хвост" Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин напомнил международным партнерам о том, что Россия готова выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме, однако государство не готово подчиняться санкционнму или прочему давлению извне, соглашаться на невыгодные для национальных интересов условия.

Путин заявил, что не берется судить справедливость приговора журналисту Сафронову.

Фото и видео: Восточный экономический форум