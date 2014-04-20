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Путин считает инсинуации по "Северному потоку - 2" попытками недобросовестной конкуренции

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Глава РФ рассказал о причинах "недовольства" некоторых стран реализацией проекта газопровода в Европу.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что инсинуации вокруг "Северного потока - 2" связаны с попытками недобросовестной конкуренции. Такое мнение глава государства выразил во время выступления на онлайн-встрече с представителями французского бизнеса.

Знаем, что, к сожалению, вокруг этого проекта очень много различного рода политических спекуляций, но хочу подчеркнуть еще раз - это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой сегодняшнего дня.

Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер подчеркнул, что в настоящее время вокруг реализации строительства газопровода ведется много разговоров. Он уверен, что ситуация связана с попыткой недобросовестных конкурентов помешать поставкам российского газа в европейский регион.

Путин назвал Францию одним из ключевых партнеров России.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, северный поток-2, франция
Категории: Мировые новости, Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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