Глава России рассказал об ожидаемой инфляции в стране.

Владимир Путин считает, что инфляция в России составит 3,4-3,41%. Об этом российский политик сообщил в интервью журналисту Сергею Брилеву. Видеозапись транслировал телеканал "Россия-24".

У нас макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня Владимир Путин, президент России

По словам политика, правительству хотелось бы, чтобы стоимость нефти была выше, но сейчас у России есть необходимая "подушка безопасности". Путин отметил, что в стране растут резервы. Они не могут быть "панацеей от всех бед", но обеспечивают государству уверенность в том, что при необходимости чиновники смогут профинансировать социальный мандат.

Путин считает, что белорусские силовики ведут себя сдержанно.

Фото: Piter.tv