Президент России Владимир Путин рассказал о своем образе жизни. Об этом он сообщил во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".
Один из участников беседы поинтересовался у главы государства, какой у него распорядок дня. Президент отметил, что старается не бросать заниматься спортом. Он также заявил, что спит 6-7 часов в день.
Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя.
Видео: kremlin.ru
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