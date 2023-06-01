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Путин рассказал о своем образе жизни

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Он также заявил, что спит 6-7 часов в день.

Президент России Владимир Путин рассказал о своем образе жизни. Об этом он сообщил во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Один из участников беседы поинтересовался у главы государства, какой у него распорядок дня. Президент отметил, что старается не бросать заниматься спортом. Он также заявил, что спит 6-7 часов в день.

Сегодня, правда, спал гораздо меньше, так получилось. Но график, наверное, пересказывать не стоит, потому что он достаточно однообразный.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, образ жизни, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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