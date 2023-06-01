Президент отметил, что этот персонаж берет свое начало от добрых дел.

Президент России Владимир Путин рассказал, что считает Деда Мороза главнее себя. Об этом он сообщил во время встречи с семьями, награжденными орденом "Родительская слава".

Отвечая на вопрос мальчика, считает ли глава государства себя главнее Деда Мороза, Путин отметил, что этот персонаж берет свое начало от добрых дел. Он также подчеркнул, что людям необходимо стремиться к безусловной любви к ближнему, стране.

Но на этом пути мы должны преодолевать трудности, они неизбежны. Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин направил приветствие участникам мероприятий ко Дню защиты детей.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool