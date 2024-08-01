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Путин провел встречу с главой Мордовии

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Здунов доложил главе государства о социально-экономическом развитии республики.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Здунов доложил главе государства о социально-экономическом развитии республики. Он подчеркнул, что власти Мордовии продолжают поддержку участников спецоперации и их семей. Также глава региона сообщил о развитии промышленности и агропромышленного комплекса.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией.

Видео: kremlin.ru

Теги: артем здунов, владимир путин, мордовия, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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