Здунов доложил главе государства о социально-экономическом развитии республики.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Мордовии Артемом Здуновым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Здунов доложил главе государства о социально-экономическом развитии республики. Он подчеркнул, что власти Мордовии продолжают поддержку участников спецоперации и их семей. Также глава региона сообщил о развитии промышленности и агропромышленного комплекса.

Ранее Путин заявил, что рассчитывает на новый импульс в отношениях с Индонезией.

Видео: kremlin.ru