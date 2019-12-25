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Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 28 июня
Сегодня, 16:01
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Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 28 июня

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Главы РФ и КНР будут общаться по видеоконференции.

Российский президент Владимир Путин проведет переговоры с китайским председателем Си Цзиньпином 28 июня. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба Кремля. В Москве уточнили, что лидеры РФ и КНР будут общаться друг с другом по видеосвязи.

28 июня состоится беседа президента Путина с Си Цзиньпином, приуроченная к 20-летию подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

пресс-служба Кремля

В рамках переговоров стороны обменяются поздравлениями, а также оценят текущее положение в мире, перспективы дальнейшего сотрудничества между Россией и Китаем. Запланированы вопросы, касающиеся как двусторонней, так и международной повестки дня. Ранее информацию о планах видеосвязи между политиками подтвердил официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

МИД РФ заявил, что новая стратегическая концепция НАТО угрожает возвратом к холодной войне.

Фото: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, китай, кремль, си цзиньпин
Категории: Новости России, Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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