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Путин прокомментировал фото Шольца у турбины для "Северного потока"

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Глава РФ рассказал о ситуации с турбиной Siemens Energy.

Российский президент Владимир Путин прокомментировал фото немецкого канцлера Олафа Шольца у газовой турбины для "Северного потока". Глава государства на пленарном заседании Восточного экономического форума подчеркнул, что подобные снимки можно делать сколько угодно. Речь идет о ситуации, которая произошла в начале августа, когда глава правительства Германии лично осмотрел силовой агрегат для трубопровода после проведенного в Канаде ремонта. Тогда чиновник отметил, что турбина Siemens Energy прекрасно подготовлена и не существует никаких препятствий со стороны Берлина, чтобы объект не был подключен.

Здесь можно сколько угодно фотографироваться на фоне этой турбины, но документы-то давайте, в конце-то концов. Это наше имущество. <...> Ничего не дают, кроме общих разговоров.

Владимир Путин, глава РФ

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Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: siemens energy, владимир путин, германия, олаф шольц, северный поток, турбина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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