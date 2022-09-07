Путин: в России не возводят неонацистов в ранг национальных героев

Глава государства отметил, что обсуждал эту тему с европейскими партнерами.

В России не возводят неонацистов в ранг национальных героев. Об заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства отметил, что обсуждал эту тему с европейскими партнерами. Путин сообщил, что в ему всегда говорили, что в России есть такие же неонацисты, как и на Украине.

Да, есть. Но ни у нас, ни в других цивилизованных странах не возводят этих нацистов в ранг национальных героев. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин высказался об отъезде некоторых журналистов из России.

Видео: Восточный экономический форум