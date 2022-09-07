Путин высказался об отъезде некоторых журналистов из России

По словам главы государства, они всегда работали против своей страны.

Президент России Владимир Путин высказался об отъезде некоторых журналистов из страны. Об этом он заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства считает, что журналисты, покинувшие Россию, рады такой возможности. По его словам, они всегда работали против своей страны. Также Путин добавил, что эти журналисты под предлогом угрозы "с удовольствием перебрались туда на ту же самую зарплату".

Ранее Путин пообещал сделать все для сдерживания цен в России.

Видео: Восточный экономический форум