Путин: проекты договоренностей о гарантиях безопасности России не являются ультиматумом

Глава РФ оценил переговоры по вопросу предоставления гарантий безопасности.

Предложенные Россией проекты договоренностей о гарантиях безопасности не являются ультиматумом для Вашингтона. Об этом на расширенной коллегии в министерстве обороны РФ напомнил коллегам президент Владимир Путин. Он уточнил, что ультиматумом документ называют недоброжелатели Москвы.

Сейчас все это обсуждают, конечно, в ВС это обсуждается в первую очередь - наши документы, проекты наших договоров и соглашений, которые были направлены руководству США и НАТО по вопросам обеспечения стратегической стабильности. Владимир Путин, президент РФ

По словам главы государства, данные проекты неправильно интерпретируются Западом. Отвечая на вопрос, действительно ли проекты следует считать ультиматумом, политик однозначно ответил: "Нет". При этом и от Североатлантического военного альянса, и от США поступают сигналы о готовности работать над договоренностями о гарантиях безопасности.

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Фото и видео: kremlin.ru