Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ

Глава России напомнил, что кроме украинского кризиса в регионе есть и другие проблемы.

Российский президент Владимир Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующее заявление лидер РФ сделал в ходе выступления на неформальном саммите глав СНГ, которые проводится в Петербурге. Глава государства напомнил иностранным коллегам о том, что на территории Украины действительно происходят трагические события, но есть конфликты и между другими региональными участниками. Политик призвал гостей затронуть вопросы безопасности постсоыетского пространства.

Ведь помимо Украины, где происходят действительно трагические события, и между другими близкими государствами постсоветского пространства возникают подчас конфликты, и это, безусловно, требует выработки мер по их разрешению. Владимир Путин, президент РФ

Путин: отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

