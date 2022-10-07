Путин: отношения между странами СНГ развиваются в духе партнерства

Глава России поблагодарил гостей за визит в Петербург.

Отношения между странами СНГ развиваются в духе подлинного стратегического партнерства. Соответствующее заявление в ходе очередного саммита сделал российский президент Владимир Путин. Он заметил, что мероприятия проводится в неформальной обстановке. Политик выразил благодарность иностранным коллегам, которые приняли приглашение Кремля посетить Петербург с визитом.

Очень рад видеть здесь в этом зале лидеров государств, которые в силу огромного количества обстоятельств, исторических причин являются нашими ближайшими друзьями, союзниками. Владимир Путин, президент РФ

Отношения с этими политическими лидерами и их странами в России считают дружественными, добрососедскими, основанными на двусторонней выгоде и учете взаимных национальных интересов. Владимир Путин добавил, что подобные встречи в неформальном формате становятся для Северной столицы РФ традиционными.

Эрдоган выразил желание провести встречу с Путиным в ближайшие 3-4 дня.

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