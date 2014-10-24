Эрдоган выразил желание провести встречу с Путиным в ближайшие 3-4 дня

Президент Турции рассказал о телефонном разговоре, а также встрече с Путиным в Азии.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган выразил желание провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным в ближайшие три-четыре дня. Соответствующее заявление глава государства сделал местным журналистам по завершении пятничной молитвы. Политик заметил, что на мероприятии будут подниматься двусторонние вопросы, касающиеся двусторонних отношений между Турцией и РФ.

Я хотел его поздравить, а он поблагодарил за наше посредничество в текущем процессе. Кроме того, было бы хорошо, если бы мы смогли провести подробную встречу по нашим отношениям в течение 3-4 дней. Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

Лидер Турции добавил, что встреча произойдет в том случае, если Владимир Путин сможет прибыть на азиатские переговоры, то там будет организована как двусторонняя встреча между Турцией и Россией, так и переговоры по российско-украинской ситуации.

Пашинян провел переговоры с Эрдоганом и Алиевым в Праге.

Фото и видео: YouTube / A Haber