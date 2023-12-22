По словам главы государства, необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных.

Президент России Владимир Путин призвал кардинально обновить подходы к миграционной политике. Об этом он заявил на расширенном заседании коллегии МВД РФ.

По словам главы государства, необходимы современные цифровые электронные базы биометрических данных. Он подчеркнул, что тех баз, которые сейчас работают, "судя по всему, недостаточно". Президент выразил мнение, что они не позволяют в полном объеме купировать риски и рецидивы незаконной миграции.

При этом наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что Россия доберется до заказчиков теракта в "Крокусе".

Видео: kremlin.ru