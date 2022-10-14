Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению

Глава РФ рассказал о том, что требуется развивать экономики стран региона.

Российский президент Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к отечественным проектам по импортозамещению. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках заседания нового международного формата.

Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным инициативам по импортозамещению. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций. Владимир Путин, президент РФ

Напомним, что региональный саммит в столице Казахстана инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений России со всеми пятью государствами-участниками.

Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian