Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению

Российский президент Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к отечественным проектам по импортозамещению. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках заседания нового международного формата.
Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным инициативам по импортозамещению. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций.
Владимир Путин, президент РФ
Напомним, что региональный саммит в столице Казахстана инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений России со всеми пятью государствами-участниками.
Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все