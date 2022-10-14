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Путин призвал Среднюю Азию присоединиться к проектам по импортозамещению

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Глава РФ рассказал о том, что требуется развивать экономики стран региона.

Российский президент Владимир Путин призвал страны Центральной Азии присоединиться к отечественным проектам по импортозамещению. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках заседания нового международного формата.

Заинтересованы в том, чтобы ваши страны подключались к масштабным инициативам по импортозамещению. Уверен, это пойдет на пользу развитию всех наших экономик, приобретению новых компетенций.

Владимир Путин, президент РФ 

Напомним, что региональный саммит в столице Казахстана инициирован Москвой в год тридцатилетия установления дипломатических отношений России со всеми пятью государствами-участниками.

Россия открыта к укреплению многосторонней кооперации с Центральной Азией.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_russian

Теги: владимир путин, импортозамещение, средняя азия, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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