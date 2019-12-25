Путин признался, что при просмотре российского телевидения иногда "оторопь берет"

Однако президент считает, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.

На встрече главы государства с членами СПЧ президент России прокомментировал тему морально-этических норм в СМИ и социальных сетях. Журналистка Марина Ахмедова поинтересовалась, нормально ли выпускать в эфир такие программы, как "От кого родила 12-летняя школьница?", "Беременна в 15", "Кто отец – Саша, Леша или Слава? Отчим или одноклассник".

Президент заявил, что он рассчитывает на постепенное поднятие уровня в этой сфере.

Я редко смотрю, честно говоря, телевизор, например, просто у меня времени не хватает, но иногда, если попадается, оторопь берет, я с вами полностью согласен Владимир Путин.

При этом Путин заявил, что жесткие ограничения со стороны власти по контенту ТВ и соцсетей могут привести к обратной реакции.

Ранее мы сообщали о том, что Путин поручил ОНФ каждые две недели готовить доклады о борьбе с пандемией.

Видео: kremlin.ru