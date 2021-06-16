Путин прилетел в Женеву на переговоры с Байденом

Они начнутся в 14:35 по мск.

Президент России Владимир Путин прилетел в Женеву на переговоры с его американским коллегой Джо Байденом. Местом проведения саммита станет вилла Ла Гранж.

Предполагается, что встреча глав США и РФ начнется в 14:35 по московскому времени. За десять минут до переговоров стороны сфотографируются с главой Швейцарии Ги Пармеленом. В 15:55 начнется первый раунд переговоров в расширенном составе с участием делегаций РФ И США. Он пройдет в закрытом для СМИ режиме. Второй этап состоится в 17:40. После этого состоятся отдельные пресс-конференции глав государств.

В российскую делегацию входят глава МИД России Сергей Лавров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, а также ряд других высокопоставленных лиц.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время саммита Владимир Путин и Джо Байден коснутся вопроса дипломатической собственности. Он подчеркнул, этот вопрос представляет большую важность и его нельзя будет обойти.

Видео: Telegram/СМОТРИ