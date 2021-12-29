Путин прибыл в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином

Встреча состоится до церемонии Открытия ОИ-2022.

Российский президент Владимир Путин прибыл в Пекин для переговоров с китайским коллегой Си Цзиньпином. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Также глава РФ примет участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Китае.

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, на которых планируется обсудить текущее состояние и перспективы развития российско-китайского всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. пресс-служба Кремля

ранее стало известно о том, что политики поднимут вопросы, касающиеся как двусторонней повестки в отношениях, так и международные актуальные вопросы по инвестиционной, энергетической, торгово-экономической, космической, гуманитарной сферам. Лидеры России и Китая увидятся до начала церемонии открытия, которая запланирована на 15 часов дня по московскому времени.

Путин поручил возобновить программу утилизации автомобилей.

Фото: Kremlin.ru

