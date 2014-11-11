Путин прибыл в Киргизию

В Кремле рассказали о рабочем графике президента РФ за границей.

Российский президент Владимир Путин прилетел в Киргизию. Текущий рабочей визит главы государства является первым зарубежный для него в текущем году. В Бишкеке у политика запланирована насыщенная программа. В четверг его день начнется с официальной встречи с местным коллегой Садыром Жапаровым. Мероприятие состоится в государственной резиденции "Ала-Арча". Лидеры проведут переговоры, после чего состоится торжественная церемония подписания двусторонних документов. Дополнительно президенты выступят с заявлениями для прессы.

Далее Владимир Путин примет участие в событии, посвященном 20-летию размещения российской военной авиабазы в Канте. На сегодняшний день у президента РФ также запланированы переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. В пятницу, 12 октября, в Бишкеке пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Заседание состоится как в узком, так и расширенном составах.По результатам встречи политические лидеры подпишут совместные документы. Кроме этого, Владимир Путин проведет отдельную встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Путин назвал приоритетным обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка России.

Фото и видео: Telegram / ТАСС