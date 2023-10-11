Путин назвал приоритетным обеспечение энергоресурсами внутреннего рынка России

Глава РФ рассказал о задачах по развитию отрасли.

Обеспечение энергетическими ресурсами внутреннего рынка России и его качественное развитие являются приоритетами для государства. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели. Политик пояснил, что речь идет о базовой задаче для федерального правительства.

...Достаточное предложение топливно-энергетических ресурсов внутри страны. Причем речь идет не только о текущих потребностях бизнеса и граждан - будем последовательно работать над качественным развитием собственного рынка, увеличением его емкости. Возможности здесь, безусловно, огромные. Владимир Путин, президент РФ

При этом российский президент констатировал участникам мероприятия, что российский ТЭК в настоящее время переживает глубинные изменения. В частности, речь идет о добыче, переработке ресурсов, сервисе и логистике, а в дополнении - взаимодействия с иностранными партнерами в отрасле.

Путин указал на важность обеспечения стабильности цен на электроэнергию и топливо.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя