Путин указал на важность обеспечения стабильности цен на электроэнергию и топливо

Глава РФ рассказал о правительственных мерах по исправлению ситуации с дефицитом.

Стабильность и доступность цен на электрическую энергию, сырье и топливо должны быть обеспечены внутри страны. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Путин, выступая на пленарной сессии в ходе Российской энергетической недели. Российский президент заметил, что за последние месяцы пришлось столкнуться со скачками стоимости на дизельное топливо и бензин. Однако правительство приняло антикризисные меры для нормализации обстановки. Кабинет министров получил поручение из Кремля по оперативной работе и борьбе с дефицитом топлива. Политик рассчитывает, что чиновники смогут превентивно принимать меры.

Еще ключевое условия для уверенного долгосрочного развития энергетического рынка - это стабильность и доступность цен на электроэнергию, сырье, топливо. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что палестинская проблема - в сердце каждого мусульманина.

Фото и видео: Российская энергетическая неделя