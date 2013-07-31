Путин: представители ООН могут ознакомиться с условиями содержания украинских пленных

Глава РФ рассказал о том, что власти РФ готовы пустить международных специалистов к военнопленным бойцам Украины.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что представители ООН могут ознакомиться с условиями содержания украинских пленных. Аналогичную возможность для посещения бойцов РФ готова предоставить и для Красного креста. Такие сведения глава государства предоставил иностранному гостю во время его рабочего визита в Москву.

Если есть желание посмотреть…как они содержатся, где, как оказывается помощь раненым, - пожалуйста, мы готовы. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер добавил, что это посещение междунвародных экспертво по гуманитарной помощи является самым простым решением этого непростого, на первый взгляд, вопроса.

Гутерриш: ООН готова стать гарантом при эвакуации людей из Мариуполя.

Фото и видео: Kremlin.ru

