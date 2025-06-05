По словам главы государства, русский язык отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность.

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем русского языка. Об этом он заявил в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

Глава государства отметил, что русский язык объединяет многонациональный народ, а также отражает духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность. Он поздравил с праздником всех, кто "любит, ценит и бережет родное слово". Отметим, что День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения русского поэта Александра Пушкина.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии.

Видео: kremlin.ru