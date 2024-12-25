Путин поздравил россиян с Новым годом

2025 год стал Годом защитника Отечества.

Российский президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к гражданам страны. Соответствующая видеозапись опубликована на официальном сайте администрации в Кремле. Глава государства отметил, что наша страна в уходящем году смогла дать ответ на сложнейшие вызовы. По мнению политика, теперь россиянам предстоит еще многое решить, однако уже сейчас можно по праву гордиться тем, что уже сделано.

Сейчас, на пороге нового года, мы думаем о будущем. Уверены, что все будет хорошо. Будем идти только вперед. Желаю благополучия и процветания каждому нашему дому, каждой нашей семье и нашей любимой стране — России. Когда мы вместе, все исполнится. Владимир Путин, президент России

Дополнительно Владимир Путин также обратился к военнослужащим. Он заметил, что помыслы и надежды родных и близких, миллионов людей по всей стране сейчас находятся вместе с ними. Президент назвал бойцов подлинными героями, мужеством и отвагой которых гордится вся страна. Глава государства напомнил о том, что в 2025 году будет отмечаться 80-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне. Он добавил, что этот год также объявлен на федеральном уровне Годом защитника Отечества. Лидер РФ указал, что страна прошла через многие масштабные события первой четверти XXI века именно благодаря единству народа, а россияне не раз преодолевали испытания, потому что были вместе.

Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов.

Фото и видео: Kremlin.ru