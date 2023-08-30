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Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов
Сегодня, 13:50
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Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов

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На сайте Кремля опубликовали перечень поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить реализацию новых нацпроектов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно опубликованному перечню поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам правительству следует обеспечить решение ключевых задач в 2025 году. Также Путин поручил внести в законодательство изменения, предусматривающие применение правила о распределении объемов межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период.

Ранее мы сообщали, что Путин починил свои часы во время саммита ЕАЭС.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, нацпроекты, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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