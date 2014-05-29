Путин посмертно наградил погибших при крушении Бе-200 в Турции россиян

В авиакатастрофе погибли пятеро российских военных.

Президент России Владимир Путин в воскресенье подписал указ о награждении посмертно орденом мужества военных, которые погибли в результате крушения самолета Бе-200 в Турции. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике, наградить орденом Мужества Беркутова Владислава Николаевича, Карасева Вадима Александровича, Кузнецова Евгения Викторовича, Омельченко Николая Олеговича, Чубарова Юрия Вадимовича. из указа президента РФ

Напомним, 14 августа в районе долины Кысык района Бесен самолет Бе-200 разбился при заходе на посадку. На борту воздушного судна находились восемь человек – пять военных РФ и три гражданина Турции. Последние указывали пожарным очаги лесных пожаров. В настоящее время на месте работает комиссия оборонного ведомства России. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее в Ливане взорвался газовый танкер. В результате инцидента погибли 20 человек, около 80 пострадали.

Фото: kremlin.ru