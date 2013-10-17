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Вчера, 8:26
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Путин похвалил главу Минсельхоза за обращение с докладом из курятника

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Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли, находясь на территории курятника.

Президент России Владимир Путин похвалил главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева за обращение с докладом из курятника. Об этом он заявил во время совещания кабмина.

Патрушев представил по видеосвязи доклад о ситуации в отрасли, находясь на территории курятника. Глава государства в шутку отметил, что министр "оживляет работу" властей.

Дмитрий Николаевич, то, что вы из курятника с нами общаетесь, это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством, безусловно.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Мантуровым.

Видео: Telegram / RIA_Kremlinpool

Теги: владимир путин, дмитрий патрушев, курятник, минсельхоз россии, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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