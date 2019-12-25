Рассрочку смогут получить только те пенсионеры, у которых нет иных источников дохода кроме пенсии.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В законе сказано, что пенсионеры могут отсрочить платежи по кредитам и долгам, если сумма их пенсии по старости, инвалидности, по потере кормильца меньше двух минимальных размеров оплаты труда. Это касается долгов в размере меньше миллиона рублей. Срок рассрочки — не более двух лет. Крайний срок - 1 июля 2022 года.

Отмечается, что рассрочку смогут получить только те пенсионеры, у которых нет иных источников дохода кроме пенсии, а также нет другой недвижимости - кроме той, где они проживают.

Бизнесу, который работает в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях, предлагают рассрочку на год по взысканию долгов по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному договору. Условие - сумма кредита не должна превышать 15 миллионов рублей. Рассрочка не распространяется на долги по возмещению вреда здоровью, компенсации морального вреда, выплате выходных пособий и зарплате. Послабление можно будет получить не более чем на год. Крайний срок заявки на рассрочку - 1 августа 2021 года.

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