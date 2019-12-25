Путин подписал указ о применении спецмер в экономике из-за санкций

Указ предусматривает контроль над продажей валютной выручки экспортерам, а также запреты на валютное кредитование нерезидентов, на зачисление россиянами денег на зарубежные счета и многое другое.

Президент России Владимир Путин одобрил указ о применении специальных мер в связи с санкциями США и ЕС. Полный текст документа опубликован на сайте Кремля.

Решение принять меры последовало после введения очередного пакета антироссийских санкций. Указ предусматривает контроль над продажей валютной выручки экспортерам, а также запреты на валютное кредитование нерезидентов, на зачисление россиянами денег на зарубежные счета и многое другое. Документ вступает в силу со дня опубликования, то есть с понедельника (28 февраля).

Ранее мы сообщили, что Mastercard отключила от платежной системы несколько российских банков. После отключения Mastercard россияне не смогут использовать карты за границей и на зарубежных интернет-магазинах. На территории России они будут действовать за счет внутренней Национальной системы платежных карт. Отключение затронет те финансовые организации, против которых были применены санкции.

Фото: kremlin.ru