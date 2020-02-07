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Путин подписал указ об единовременной выплате к 75-летию Победы

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Документ размещен на сайте Кремля.

Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для ветеранов. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля. Это произойдет в преддверии 75-ой годовщины Победы в ВОВ.

Ранее президент России пообещал, что всем ветеранам выдадут в общей сложности по 75 тысяч рублей или 50 тысяч рублей в зависимости от категории . До населения средства дойдут в апреле-мае. Деньги получат не только те ветераны, которые проживают на территории страны. Социальная поддержка коснется также тех, кто живет в Литве, Эстонии, Латвии.

Ранее Piter.tv писал о том, что Голикова заявила об увеличении выплат ветеранам ВОВ в 2020 году.


 

Теги: 75-летие победы, ветераны, владимир путин, единовременная выплата
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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