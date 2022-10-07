Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане

Глава РФ рассказал о том, что 2023 год станет Годом русского языка как языка межнационального общения.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил своего коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева за поддержку русского языка на территории его страны. Об этом глава государства напомнил в ходе выступления на неформальной встрече глав участников СНГ. Политик добавил, что в Казахстане предложили создать специальную международную организацию, которая будет заниматься поддержанием и развитием русского языка.

Мы очень благодарны за это президенту Токаеву. Думаю, что это важно для всех, имея в виду, что русский язык, безусловно, является языком межгосударственного общения и, без всяких сомнений, это имеет практическое измерение. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ напомнил о том, что на территории страны трудятся миллионы мигрантов, прибывших туда из региона СНГ. Он добавил, что эти иностранцы помогают Москве с планами по развитию, а также сами зарабатывают деньги для поддержания семей. СНГ объявили 2023 - Годом русского языка как языка межнационального общения.

Путин призвал выработать меры по разрешению конфликтов внутри СНГ.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live