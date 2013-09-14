Путин поблагодарил Моди за внимание к решению украинского кризиса

Глава государства отметил, что премьер-министр Индии уделяет внимание наиболее острым проблемам.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендра Моди за внимание к решению украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин провел встречу с Моди в Большом Кремлевском дворце. Глава государства отметил, что премьер-министр Индии уделяет внимание наиболее острым проблемам.

В том числе, пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем. Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин выступит на форуме БРИКС в Петербурге.

Видео: kremlin.ru