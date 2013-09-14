Путин поблагодарил Моди за внимание к решению украинского кризиса

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Индии Нарендра Моди за внимание к решению украинского кризиса. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провел встречу с Моди в Большом Кремлевском дворце. Глава государства отметил, что премьер-министр Индии уделяет внимание наиболее острым проблемам.
В том числе, пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, прежде всего, мирным путем.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин выступит на форуме БРИКС в Петербурге.
Видео: kremlin.ru
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