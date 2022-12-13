В церемонии также принимает участие Реджеп Тайип Эрдоган.

Российский президент Владимир Путин в четверг 27 апреля подключился по видеосвязи к участникам торжественной церемонии завоза первой партии ядерного топлива для первого энергетического блока турецкой атомной электростанции "Аккую". По видеоконференции в мероприятии также задействован глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Напомним, что как только топливо прибудет на "Аккую", то АЭС получит статус объекта ядерной энергетики.

Напомним, что государственная корпорация "Росатом" применяет наиболее передовые и надежные технологии при строительстве АЭС "Аккую", а экспертами соблюдаются высочайшие стандарты безопасности и самые строгие природоохранные требования. Ранее лидер России упоминал о том, что успешная реализация проекта выведет на новый уровень сотрудничество между Москвой и Анкарой в энергетической отрасли. "Аккую" позволит сторонам продвигать многоплановое сотрудничество и партнерство, дружбу и взаимопонимание между гражданами стран.

Экс-разведчик ВС США Риттер назвал Владимира Путина величайшим человеком этого столетия.

Фото и видео: Kremlin.ru