Эксперт оценил вклад президента РФ в историю своей страны.

Американский офицер разведки морской пехоты в отставке Скотт Риттер рассказал о том, что российский президент Владимир Путин является одним из величайших людей текущего столетия. Такое мнение иностранный эксперт высказал в эфире YouTube-проекта U.S. Tour of Duty. По мнению специалиста, глава государства смог спасти Россию от смутных времен, которые фиксировались в 90-ых годах двадцатого века.

Когда люди будут оценивать историю этого века, одно имя будет возвышаться над всеми, и это имя — Владимир Путин. Он один из величайших людей этого столетия. Он говорит истину и находится на правильной стороне истории. Скотт Риттер, экс-разведчик США

Скотт Риттер добавил, что благодаря Владимиру Путину Россия находится на нынешнем мировом уровне.

Американский экс-разведчик спрогнозировал, когда ВСУ начнут наступление.

Фото и видео: YouTube / U.S. Tour of Duty