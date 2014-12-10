Путин: пандемия не позволяет плотно общаться с иностранными послами

Глава РФ рассказал о работе с дипломатами.

Пандемия коронавирусной инфекции не позволяет плотно общаться с иностранными послами. Соответствующее заявление в ходе выступления перед вручением верительных грамот зарубежными дипломатами в Кремле сделал российский лидер Владимир Путин. Глава страны напомнил, что в мире в очередной раз фиксируются растущие показатели по количеству зараженных ковидом. Несмотря на невозможность близких контактов между сторонами, отношение к работе из-за этого меняться не должно.

К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно. Еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер выразил надежду, что работа в Москве будет интересной для иностранных послов, позволит им лучше узнать страну, а также глубже познакомиться с ее историей и культурой.

Путин отметил вклад ОПК в укрепление России.

Фото и видео: Kremlin.ru