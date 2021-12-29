Путин: отсутствие взаимного признания вакцин РФ и ЕС мешает активизации деловых контактов

Президент указал на необходимость взаимного признания прививочных сертификатов и препаратов от ковида.

Между Россией и Европейским союзом не завершена работа по взаимному признанию вакцин на фоне пандемии COVID-19. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе общения с представителями бизнеса Италии.

Глава государства подчеркнул, что этот фактор является препятствием для контактов между предпринимателями и международных поездок.

Активизации деловых контактов и поездок не способствует то, между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер напомнил, исследование вакцин от COVID-19, которое было проведено специалистами РФ и Италии, доказало высокую эффективность препарата "Спутник V" против штамма "омикрон".

Ранее Путин назвал ключевой фактор инвестиционной привлекательности России.

Фото и видео: kremlin.ru