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Путин: отношения России и Китая не являются конъюнктурными

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По словам главы государства, отношения двух стран не направлены против кого-либо.

Отношения Москвы и Пекина не являются конъюнктурными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе.

По словам главы государства, отношения двух стран не направлены против кого-либо. Он подчеркнул, что сотрудничество России и Китая выступает одним из стабилизирующих факторов на международной арене. Также Путин заявил, что обе страны вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка.

Ранее мы сообщали, что Путин прибыл в Пекин.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, китай, президент россии, си цзиньпин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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