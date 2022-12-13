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Путин отметил возросшее количество экстремистских преступлений

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Глава РФ рассказал о важной для страны теме.

Глава государства на расширенном заседании коллегии правоохранительных органов страны сообщил о том, что количество преступлений экстремистской направленности возросло в 2022 году. Российский президент Владимир Путин подчеркнул, что подобно об этом рассказывал на аналогичном мероприятии, организованной на площадке Генеральной прокуратуры.

В прошлом году возросло количество преступлений экстремистской направленности, также достаточно подробно говорили об этом на недавних заседаниях коллегий в ФСБ и Генеральной прокуратуре.

Владимир Путин, президент РФ

Эксперты прокомментировали недавние публикации Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, экстремизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Терроризм, Криминальные происшествия, Новости России,

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