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Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине
Сегодня, 8:38
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Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине

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Глава РФ поблагодарил военных страны.

Российский президент Владимир Путин отметил героизм российских военных в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства во время торжественного концерта-митинга в "Лужниках" оценил высокий уровень единения солдат. Политик обратил внимание на то, как именно отечественные военнослужащие действуют в рамках миссии на Украине.

Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было.

Владимир Путин, президент России

Путин процитировал адмирала Ушакова, говоря о спецоперации на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, героизм
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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