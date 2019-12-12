Путин отметил героизм российских военных в ходе спецоперации на Украине

Глава РФ поблагодарил военных страны.

Российский президент Владимир Путин отметил героизм российских военных в ходе специальной военной операции на Украине. Глава государства во время торжественного концерта-митинга в "Лужниках" оценил высокий уровень единения солдат. Политик обратил внимание на то, как именно отечественные военнослужащие действуют в рамках миссии на Украине.

Плечом к плечу, помогают, поддерживают друг друга, а если надо, то как родного брата прикрывают своим телом от пули на поле боя. Такого единения у нас давно не было. Владимир Путин, президент России

Путин процитировал адмирала Ушакова, говоря о спецоперации на Украине.

Фото и видео: Kremlin.ru