Глава РФ напомнил, что военные не наносят ударов по мирному населению.

Российский президент Владимир Путин опроверг информацию о теракте в Кременчуге Полтавской области Украины. Соответствующее заявление глава государства сделал в рамках общения с журналистами в Ашхабаде. Политик напомнил СМИ о том, что Вооруженные силы России не наносят ударов по гражданской инфраструктуре, расположенной на территории Украины, так как "в этом нет необходимости".

Да нет там никакого теракта…просто так по полям никто не стреляет…Как правило, это делается по результатам разведанных целей. И в этом случае в Кременчуге то же самое. Владимир Путин, президент РФ

Лидер РФ полагает, что у страны есть все возможности для определения того, что и где находится. Владимир Путин добавил, что военные достигают намеченных целей при наличии современного высокоточного оружия большой дальности.

Путин вспомнил политику Тэтчер, комментируя слова о "женщине, которая не начала бы войну".

Фото и видео: Kremlin.ru

